Influenciadora denuncia golpista que fraudava ingressos do Rock in Rio

Somados, os prejuízos das 15 vítimas chegam a R$ 7 mil. (foto: Carlos Delgado/Divulgação) Influenciadora digital de São Paulo, Juliana Santana expôs um golpista em suas redes sociais. De acordo com ela, o homem se passa por funcionário de agências de marketing responsáveis pelo Rock in Rio, e, assim, tenta vender ingressos falsos, alegando que, por trabalhar no evento, consegue a entrada mais barata. O golpe vem sendo elaborado há mais de um ano por ele, segundo Juliana.





O golpe

O golpista pediu para a amiga R$ 165 para garantir o lugar na equipe. Juliana esclarece que a jovem não desconfiou de nada, pois os dois eram amigos há mais de um ano, e várias outras pessoas também tinham comprado o ingresso nas mãos dele. Logo, a influenciadora resolveu arriscar.





Quando entrou em contato com o estelionatário em 16 de agosto para reservar o ingresso, foi informada de que ficaria no Hotel Ibis da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após alguns dias, o golpista entrou em contato para comprar as passagens aéreas.



A influenciadora conta que estava um pouco desconfiada: “Algo me dizia para não fazer isso, mas não ouvi minha intuição e acabei depositando mais R$ 219 para ele”.





Até esse momento, a denunciante tinha transferido cerca de R$ 400 para o golpista, mas não recebeu as passagens, hospedagem e os bilhetes de avião prometidos. De acordo com ela, o estelionatário era “atencioso”, sempre se preocupava em informar ela e sua amiga de tudo.





“Um dia ele me ligou. Antes mesmo de atender, eu vejo a mensagem da minha amiga me alertando sobre ele, falando que acabou de falar com ele e que estava muito com cara de golpe. A história que ele me conta pelo telefone é que uma moça que trabalhava na mesma agência que ele, estava vendendo os ingressos disponíveis pelo triplo do preço, que o RiR descobriu e quis punir a agência cancelando o contrato e retirando os ingressos.”





Para comprovar essa nova versão, o golpista envia uma foto dos e-mails trocados com a agência em que ele supostamente trabalhava.





Para convencer as vítimas de que ele estava com problemas para retirar os ingressos, ele enviava um print de uma conversa por e-mail. (foto: Redes sociais/Reprodução)

Confirmado o golpe, Juliana argumenta que foi muito difícil acreditar. “Ele é uma pessoa conhecida no meio, tem um grande círculo de amigos. Saía com uma galera da comunicação, pagava bebida pra geral, tem uma plataforma de comunicação voltada para pessoas pretas e é conhecido no meio. Foi muito difícil acreditar que aquilo era mentira.”





Com a divulgação do golpe, cerca de 15 pessoas a procuraram e montaram um grupo. Durante as conversas, todos acabaram descobrindo que, na verdade, para cada uma das vítimas ele passava um valor diferente. “São muitas histórias no grupo, não só do Rock in Rio, mas também do Numanice etc.”

Para quem era mais próximo, o golpista dizia que sua mãe estava doente e precisava de dinheiro para o tratamento. Somados, os prejuízos das 15 vítimas chegam a R$ 7 mil.

Basílio Ludovico, uma das vítimas, fez um vídeo explicando o que aconteceu e alertando as pessoas. Ele e o marido foram apresentados por pessoas de confiança ao golpista, e durante três meses conviveram diariamente com ele. Quando o estelionatário já era considerado um amigo, veio o golpe.

Estelionato

Outras denúncias surgiram no Twitter depois que Juliana denunciou o caso. Uma delas é de um ex-namorado do criminoso, que disse que “tudo isso já aconteceu comigo”. Segundo ele, o homem usou várias histórias para pedir dinheiro durante a relação e, ao fim, a dívida que já chegava a R$ 10 mil nunca foi paga.





As vítimas descobriram que o homem fugiu para Pernambuco depois de aplicar o golpe em São Paulo, e já tem passagem na polícia por estelionato. “Nosso dinheiro nunca vai voltar, pelo jeito”, desabafou Juliana.