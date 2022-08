Lotofácil 2609: aposta de BH acerta 15 números e leva R$ 1.834 milhão

Aposta de Belo Horizonte acerta os 15 números e leva mais de R$ 1.800 milhão (foto: Reprodução/Caixa Econômica Federal)

Uma aposta de Belo Horizonte acertou os 15 números do concurso 2609 Lotofácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, nesta sexta-feira (26/8), e vai receber R$ 1.834.872,47 milhão. Dois outros felizardos, sendo um de São Luís (MA) e um de Londrina (PR), vão levar o prêmio máximo.A Caixa Econômica Federal informou que 622 apostas acertaram 14 dezenas e vão faturar R$ 1.138,78. Dessas apostas, 43 foram realizadas em Minas Gerais.Também foram premiados participantes nas faixas de 13 (22.385; R$ 25), 12 (267.333; R$ 10) e 11 acertos (1.350.089, R$ 5).Confira os números da Lotofácil 2609: 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.O próximo concurso da Lotofácil será dia 10 de setembro, a Lotofácil da Independência. O prêmio é estimado em R$ 180 milhões.Quem quiser participar pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.O bilhete com 15 dezenas custa R$ 2,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.15 números - R$ 2,5016 números - R$ 40,0017 números - R$ 340,0018 números - R$ 2.040,0019 números - R$ 9.690,0020 números - R$ 38.760,00Segundo a Caixa, a chance de um jogo simples cravar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, chega a 1 em 211.15 números - 1 em 3.268.76016 números - 1 em 204.29817 números - 1 em 24.03518 números - 1 em 4.00619 números - 1 em 84320 números - 1 em 211Os prêmios da Lotofácil podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.