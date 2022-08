Fernanda da PUC: supostos áudios de mãe de estudante viralizam; confira

Estudante fazia psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em São Paulo (foto: PUC Campinas/Reprodução)

Quem entrou no Twitter nessa sexta-feira (19/8) deve ter se deparado com as pessoas falando da “Fernanda da PUC”. A tag foi parar nos assuntos mais comentados da rede social devido a supostos áudios da Fernanda, estudante da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, e da mãe dela.

Nos áudios, a mãe de Fernanda descobriu que ela estaria fumando maconha e decidiu mandar áudios desaforados ao jovem com quem a menina estava se relacionando. Até então, Fernanda estudava psicologia na faculdade paulista.

Mona... os áudios da mãe da mina q fazia Psico na Puc insultando 300 minorias em 2 mins, tudo por que a pobi fumava uns beck pic.twitter.com/uRDsnL1flr %u2014 Miggy Puro/Mel! (@maguiladetanga) August 19, 2022

Nas mensagens, a mulher afirma que Fernanda faz parte “de um poder aquisitivo muito alto” e que retirou a menina do curso de psicologia para que ela parasse de se encontrar com o jovem. Além disso, a mãe da estudante o chama de “maconheiro”, “marginal” e usa o termo "anticristo" para se referir aos alunos do curso.

A mãe da jovem afirma que está juntando tudo sobre o garoto para entregar para a mãe dele. “Sua mãe vai saber que você fuma maconha.”

Mais um da mãe da gata insultando mais minorias & trabalhadores pic.twitter.com/XW7NiJQEKU %u2014 Miggy Puro/Mel! (@maguiladetanga) August 19, 2022

Em outra mensagem vazada, Fernanda afirma que conversou com os pais e que decidiu sair do curso por “ter se envolvido com as pessoas erradas”. “Eu concordo com tudo que a minha mãe tá falando. Não quero contato com ninguém de lá.”

Com toda a repercussão, um perfil no Instagram, que seria da Fernanda, se pronunciou sobre o assunto e afirmou que nunca fez uso da droga e que os áudios foram vazados pelo "indivíduo que os recebeu", pois somente ele tinha acesso à conversa.

Gente a garota se pronunciou KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/lW2Zo95sW2 %u2014 Miggy Puro/Mel! (@maguiladetanga) August 19, 2022

Ela também contou que, na época que os áudios foram mandados, estava passando por um processo de ansiedade e que a família estava em crise. Devido a isso, os pais dela decidiram ler as mensagens que ela trocava com o estudante e notaram que o jovem supostamente fazia uso da droga.

“Se continuarem ameaçando, eu e minha família teremos que entrar com providências maiores com a polícia.”