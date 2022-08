Sorvetes Häagen-Dazs são recolhidos por suspeita de substância tóxica

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira (17/8), sorvetes da marca Häagen-Dazs que tenham validade entre 16/5/2023 e 29/6/2023 foram recolhidos. O comunicado foi feito pela empresa General Mills Brasil Alimentos Ltda., que informou suspeita de substância com potencial tóxico.

Sorvetes Häagen-Dazs são recolhidos, de acordo com a Anvisa

Em nota, a Anvisa explicou que o problema foi no ingrediente utilizado na fabricação do sorvete para conferir o sabor/aroma de baunilha. Ele continha a presença de 2-cloroetanol (2-CE), pode ser tóxico e causar alterações no material genético.