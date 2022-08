Família de criador de gado vítima de latrocínio em SP pede justiça

Reinaldo Alves é natural de Itabirito e deixou 4 filhos (foto: Redes sociais/reprodução) “Não quero que nenhum pai e nenhum filho passem por isso mais”, afirma Nayanne Alves de Oliveira, filha de Reinaldo Alves de Oliveira, de 59 anos, encontrado morto no Rio Paraíba do Sul, na última quinta-feira (11/8). O criador de gado ficou nove dias desaparecido e foi assassinado após o roubo da propriedade, segundo a Polícia Civil de São Paulo.









Nayanne disse que o pai morava sozinho na propriedade quando foi surpreendido por cinco assaltantes, entre 2 e 3 de agosto. Um deles, menor de idade, chegou a auxiliar Reinaldo na lida com a criação e era conhecido da família.





O pecuarista ficou em cativeiro enquanto os criminosos levaram cerca de 60 cabeças de gado, um carro, uma moto, um caminhão, ferramentas, itens de selaria e até o botijão de gás da casa. A propriedade fica em Guararema, no interior de São Paulo.





De acordo com a Polícia Civil, o homem teria sido brutalmente agredido e levado à beira do Rio Paraíba do Sul, em um ponto já dentro da cidade de Jacareí, com as mãos amarradas, quando deram um tiro em sua cabeça e o jogaram no rio. Dos cinco suspeitos, quatro foram presos e um está foragido.

Crime premeditado

“De hoje ele não passa”, diz uma das mensagens de WhatsApp trocadas entre um dos suspeitos e a namorada, a que a PCSP teve acesso. Ainda segundo a Polícia, o crime foi premeditado. “Eles já estavam com a intenção de matar”, conta Alexandre Pina, investigador de polícia.





A PCSP averiguou que, pelas conversas de WhatsApp entre os suspeitos, não foram encontradas mensagens que indicassem uma possível dívida com os assaltantes.





O corpo de Reinaldo Alves foi encontrado no Rio Paraíba do Sul a 10km de onde foi deixado, na cidade de Guararema.

A polícia localizou os suspeitos pela placa dos veículos, já que Guararema tem monitoramento por câmeras. Uma das placas estava adulterada.

Indignação

A família de Reinaldo, que é de Itabirito, no interior de Minas Gerais, está indignada com o assassinato. Reinaldo deixou quatro filhos, de 32, 29, 16 e 15 anos.





“Meu pai foi torturado de todas as maneiras possíveis”, disse Nayanne, que contou que uma foto do pai com as mãos amarradas foi enviada por um dos criminosos à namorada, informação confirmada pela PCSP.





Nayanne diz que também perdeu o avô assassinado por disputa de terras, e o pai é a segunda geração da família que perdeu a vida no campo. “O homem do campo está sendo violentado de diversas formas, e é uma vergonha que isso seja assim. São muitas famílias sofrendo pela mesma violência”, lamenta.