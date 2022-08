'Só quero paz', diz modelo casado com 8 mulheres que teve casa pichada

Segundo Arthur, ele e as esposas se mudaram para a cidade onde ele nasceu e estavam felizes pela nova fase Família do Demonio (sic). Não são bem vindos. Vão embora!! (foto: Reprodução/Instagram @arthurourso)

O modelo e influenciador Arthur O Urso, conhecido no Instagram e no Only Fans por mostrar a rotina dele e das oito esposas, compartilhou que a nova residência deles, em João Pessoa (PB), foi pichada. No muro da casa, escreveram: "Família do Demonio (sic). Não são bem vindos. Vão embora!!".



Segundo a postagem de Arthur, há algumas semanas ele e as esposas se mudaram para a cidade onde ele nasceu e estavam felizes pela nova fase da família. No entanto, o influenciador foi surpreendido pela pichação. O modelo e influenciador Arthur O Urso, conhecido no Instagram e no Only Fans por mostrar a rotina dele e das oito esposas, compartilhou que a nova residência deles, em João Pessoa (PB), foi pichada. No muro da casa, escreveram: "Família do Demonio (sic). Não são bem vindos. Vão embora!!".Segundo a postagem de Arthur, há algumas semanas ele e as esposas se mudaram para a cidade onde ele nasceu e estavam felizes pela nova fase da família. No entanto, o influenciador foi surpreendido pela pichação.



Ele afirma que irá tomar as medidas cabíveis e que irá descobrir o responsável pela vandalização. "Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor", escreveu ele, no Instagram.



Arthur ficou famoso após a noticia do casamento dele com oito mulheres virar manchete internacional. Recentemente, ele havia expressado o desejo de ter uma nona esposa.



Adepto do poliamor, ele se casou com as esposas em 2021 em uma igreja de São Paulo numa cerimônia conjunta. As companheiras têm entre 20 e 28 anos.