Apostadores mineiros 'batem na trave', e ficam com a Quina da Mega-Sena

(foto: Leandro Couri/EM/DA. Press)

Eles não estão entre os quatro vencedores que dividiram o prêmio acumulado de R$ 27 milhões da Mega-Sena, sorteado ontem, mas também dormiram felizes.

Estamos falando dos mineiros que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e faturaram os R$ 14.818,18 pagos pela Quina.

Ao todo, 25 mineiros acertaram a Quina da Mega-Sena, sendo cinco pessoas de Belo Horizonte e as demais das cidades de Araxá, Campo Florido, Carneirinho, Conceição das Alagoas, Contagem, Fronteira, Guanhães, Itabira, Itaúna, Montes Claros, Nova Serrana, Passos, Patos de Minas, Prata, São Gonçalo do Sapucaí, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberlândia e Virgem da Lapa.

Todas as apostas de Minas Gerais que ganharam a Quina do Concurso 2510 da Mega-Sena foram no basicão: jogo de seis dezenas, aposta simples e sem a "Teimosinha", que repete as mesmas dezenas em diversos concursos consecutivos.



O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado em 17 de agosto, com prêmio estimado de R$ 3 milhões.