TRE-RS decide que uso da bandeira do Brasil não é manifestação ideológica

Tribunal decide que uso de bandeira brasileira não configura propaganda eleitoral (foto: Jaque Zattera/Flickr) O uso da bandeira do Brasil não configura manifestação governamental, ideológica ou partidária e seu uso em campanha não liga o candidato à administração. Foi o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), em sessão realizada na última sexta-feira (15/7)













O Presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral" é um absurdo.





A posição do Tribunal ocorreu após decisão da juíza Ana Lúcia Todeschini, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, no interior gaúcho, que indicou que "a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo de um lado da política" . Isto faria com que o uso da flâmula, a partir deste sábado (16/7), configurasse propaganda eleitoral."Não tenho culpa se resgatamos os valores e símbolos nacionais que a esquerda abandonou para dar lugar a bandeiras vermelhas, internacional socialista e pauta como aborto e liberação de drogas ", afirmou o líder do Executivo.Opositores do presidente, como o músico Tico Santa Cruz, dizem que a bandeira é da nação e que, para evitar que grupos se apropriem dela, deve ser usada por todos os brasileiros.