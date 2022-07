Caixa sorteia hoje (16/7) R$ 52 milhões - e não é na Mega-Sena

Timemania tem prêmio de R$ 52 milhões (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) A Caixa Econômica Federal sorteia prêmios de mais de R$ 79 milhões nas loterias deste sábado (16/7), às 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Qual será a modalidade mais polpuda? Engana-se quem pensa se tratar da Mega-Sena, que destinou R$ 27 milhões a uma aposta de Dourados-MS por acertar as seis dezenas na última quarta-feira (13), mas agora oferece "apenas" R$ 3 milhões no concurso 2501. Na noite de hoje, a bola da vez é a Timemania número 1809, de R$ 52 milhões.





Na Timemania, o participante escolhe dez números de 01 a 80 e torce para que sete sejam sorteados. É preciso ainda preencher o "Time do Coração". Não há a opção de selecionar mais dezenas. Por isso, o valor do bilhete é único, de R$ 3.









Será premiado com o montante máximo o concorrente que acertar sozinho os sete números. Também há valores destinados nas faixas de seis, cinco, quatro e três dezenas. Já o 'Time do Coração' paga uma quantia simbólica de R$ 7,50.





Sorteio anterior





Os números do concurso 1808, na quinta-feira (17), foram 34 - 44 - 56 - 59 - 67 - 70 - 77. Vinte jogadores fizeram seis pontos e ganharam, cada um, R$ 32.286,08. Outros 752 participantes acertaram cinco e levaram R$ 1.226,67.









Na faixa de quatro acertos, 14.351 apostas embolsaram R$ 9, ao passo que 138.928 cravaram três números e recuperaram os R$ 3 do jogo. Por fim, 63.855 cartões anotaram o Athletico-PR como "Time do Coração" e receberam R$ 7,50.





Último premiado





A Timemania pagou o valor cheio pela última vez no concurso 1738, em 20 de janeiro de 2022, quando um jogador de Cuiabá-MT marcou os números 03 - 29 - 43 - 50 - 51 - 66 - 71 e garantiu R$ 10.078.210,05. Desde então o prêmio acumulou por 70 sorteios.









De acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar as sete dezenas da Timemania é de 1 em 26.472.637. As alternativas para aumentar as chances são a aquisição de mais jogos e/ou a participação em um bolão.





Rendimento





Os R$ 52 milhões da Timemania correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Na poupança, o rendimento do dinheiro seria de R$ 367 mil em um mês, baseado na taxa de 0,7058% informada pelo Banco Central em 14 de julho.





Clubes da Timemania





A Timemania foi criada em 2008 com o objetivo de ajudar os clubes de futebol a pagarem dívidas de INSS, FGTS e outros impostos para a União.





A loteria destina 22% de sua arrecadação a 80 times: 20 da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C e 20 mais bem posicionados no ranking da CBF fora das três principais divisões.





ABC-RN Altos-PI América-MG América-RN Aparecidense-GO Athletico-PR Atlético-AC Atlético-CE Atlético-GO Atlético-MG Avaí-SC Bahia-BA Boa Esporte-MG Boavista-RJ Botafogo-PB Botafogo-RJ Botafogo-SP Bragantino-SP Brasil-RS Brasiliense-DF Brusque-SC Campinense-PB Caixas-RS Ceará-CE Chapecoense-SC Cianorte-PR Confiança-SE Corinthians-SP Coritiba-PR CRB-AL Criciúma-SC Cruzeiro-MG CSA-AL Cuiabá-MT Ferroviária-SP Ferroviário-CE Figueirense-SC Flamengo-RJ Floresta-CE Fluminense-RJ Fortaleza-CE Goiás-GO Grêmio-RS Guarani-SP Imperatriz-MA Internacional-RS Ituano-SP Jacuipense-BA Joinville-SC Juazeirense-BA Juventude-RS Londrina-PR Luverdense-MT Manaus-AM Mirassol-SP Moto Club-MA Náutico-PE Novorizontino-SP Oeste-SP Operário-PR Palmeiras-SP Paraná-PR Paysandu-PA Ponte Preta-SP Remo-PA Sampaio Corrêa-MA Santa Cruz-PE Santos-SP São Bento-SP São José-RS São Paulo-SP São Raimundo-RR Sport-PE Tombense-MG Treze-PB Vasco-RJ Vila Nova-GO Vitória-BA Volta Redonda-RJ Ypiranga-RS





Outras loterias deste sábado (16/7)





Além da Timemania 1809 e da Mega-Sena 2501, a Caixa sorteia hoje à noite os concursos de Lotofácil 2574, Quina 5899, +Milionária 8, Dupla-Sena 2392 e Dia de Sorte 630. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.





Mega-Sena 2501 - R$ 3 milhões





O prêmio sairá para quem acertar seis números de 01 a 60. É possível escolher de seis a 15 números.





Valores: R$ 4,50 (6), R$ 31,50 (7), R$ 126,00 (8), R$ 378,00 (9), R$ 945,00 (10), R$ 2.079,00 (11), R$ 4.158,00 (12), R$ 7.722,00 (13), R$ 13.513,50 (14), 22.522,50 (15).





Lotofácil 2574 - R$ 1,5 milhão





O apostador precisa acertar 15 números de 01 a 25 para ficar com o prêmio máximo. É permitido anotar até 20 dezenas no bilhete.





Valores: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).





Quina 5899 - R$ 12,6 milhões





Ganha o prêmio aquele que cravar cinco dezenas de 01 a 80. O jogador pode registrar de 5 a 15 números no cartão.





Valores: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).





+Milionária 8 - R$ 10 milhões





O apostador preenche de 6 a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06)*. A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.





Valores: R$ 6,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 168,00 (8), R$ 504,00 (9), R$ 1.260,00 (10), R$ 2.772,00 (11), R$ 5.544,00 (12).





*O valor do número de trevos dependerá da quantidade de dezenas selecionadas no volante





Dupla-Sena 2392 - R$ 300 mil





O apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios. A maior parte do dinheiro sai para o ganhador (seis acertos) da primeira rodada.





Valores: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).





Dia de Sorte 630 - R$ 300 mil





O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.





Valores: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15).





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.