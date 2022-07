Mega-Sena: aposta única leva R$ 27 milhões

Apostador de Dourados (MS) foi o único ganhador do sorteio do concurso da Mega-Sena 2500 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um felizardo de Dourados, em Mato Grosso do Sul, acertou sozinho os seis números da Mega-Sena 2500 e vai receber R$ 27.485.274,00.

O sorteio aconteceu na noite desta quarta-feira (13/7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



As dezenas foram 05 - 16 - 25 - 32 - 39 - 55.





Outras 84 apostas acertaram cinco números e vão levar R$ 37.436,76.

O valor de R$ 911,60 será entregue a 4.928 apostas que acertaram quatro números.



O próximo concurso da Mega-Sena, que vai ocorrer no sábado (16/7), está estimado em R$ 3 milhões.

Quem quiser fazer um jogo simples, escolhendo seis números, paga R$ 4,50.



Os que quiserem aumentar suas chances de ganhar podem escolher 15 dezenas de 01 a 60, com um curso de R$ 22 mil.



Probabilidade

Resgate do prêmio

A probabilidade de uma aposta com seis números levar o prêmio principal na Mega-Sena é de 1 em 50 milhões. A proporção aumenta na medida em que mais dezenas são assinaladas.6 números - 1 em 50.063.8607 números - 1 em 7.151.9808 números - 1 em 1.787.9959 números - 1 em 595.99810 números - 1 em 238.39911 números - 1 em 108.36312 números - 1 em 54.18213 números - 1 em 29.17514 números - 1 em 16.67115 números - 1 em 10.003Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.