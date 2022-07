Vídeo: menina é aplaudida em voo após ser curada da leucemia

Ela fez transplante de medula e hoje ela está curada", disse o tripulante com a voz embargada. (foto: crédito: Instagram @maemedicamoderna/ reprodução )

Após passar por um transplante de médula óssea em um hospital de São Paulo, a pequena Ana Lis Tavares, de 8 anos, foi homenageada durante o voo de retorno para casa, no Ceará. O vídeo emocionante, em que a tripulação e os passageiros batem uma salva de palma para a pequena, foi compartilhado nas redes sociais pela mãe da menina, Brena Tavares, em 1° de julho.

No vídeo, é possível ouvir quando um dos membros da tripulação conta a história de Ana Lis para os passageiros. "Em nome do comandante Fabrício e de toda a tripulação, eu queria a atenção de todos, por gentileza, mas se eu chorar, vocês me desculpem. Ela fez transplante de medula e hoje ela está curada", disse o tripulante com a voz embargada. A menina se emociona com a homenagem e abraça a mãe. Ana Lis ainda foi convidada a conhecer a cabine da aeronave e sentar na cadeira do comandante.

Ana Lis foi diagnosticada com leucemia linfoide aguda em setembro do ano passado. O tratamento dela durou seis meses e após o transplante de medula, ela está curada da doença.