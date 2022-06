Artistas fazem coro a Malu Mader e cobram de Bolsonaro empenho no AM

Artistas cobram empenho do Governo Federal nas buscas oor Dom Phillips e Bruno (foto: Reprodução Twitter)

Após Malu Mader fazer um apelo ao governo Jair Bolsonaro (PL) para que "se empenhe" nas buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira, desaparecidos no último domingo (05/6) na Amazônia, outros artistas começaram a postar vídeos cobrando uma resposta do Governo Federal para o caso. Famosos como Cláudia Abreu, Bruna Lombardi, Antonio Grassi e Gregório Duvivier inciaram nesse sábado (11/6) uma onda de protestos no Twitter cobrando ajuda para salvar a Amazônia e respostas do governo. Nas imagens, eles perguntam: "onde estão Bruno e Dom Phillips?"





Também na mesma rede social, Dira Paes, Gaby Amarantos, Camila Pitanga e Paola Oliveira marcaram as contas oficiais do Governo Federal, do Ministério da Defesa e da Polícia Federal em um postagem com a mesma pergunta "cadê Bruno e Dom?".

Confira as postagens:

MÁXIMA URGÊNCIA

Atriz Malu Mader faz apelo ao governo Bolsonaro nas buscas na Amazônia. "Estou aqui para pedir ao governo brasileiro que se empenhe nas buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira", pede a atrizhttps://t.co/N7Pd43vRtt pic.twitter.com/I04Hs911i2 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 11, 2022

Cláudia Abreu pergunta: Onde estão Bruno e Dom? pic.twitter.com/zhnEIBIfPh %u2014 Eliane Brum (@brumelianebrum) June 10, 2022

Bruna Lombardi pergunta: onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips? pic.twitter.com/jSIUEqJB7H %u2014 Eliane Brum (@brumelianebrum) June 11, 2022

Gregório Duvivier pergunta: onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips? pic.twitter.com/BiD9NzzzLd %u2014 Eliane Brum (@brumelianebrum) June 11, 2022

Antonio Grassi pergunta: onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips? pic.twitter.com/GKvilRwVKr %u2014 Eliane Brum (@brumelianebrum) June 12, 2022









Rei Pelé





Além dos artistas, o comentarista e ex-jogador de futebol Walter Casagrande e o rei do futebol Pelé estão utilizando as redes sociais para cobrar as autoridades brasileiras que intensifiquem as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips.





Pelé compartilhou um vídeo da esposa de Dom Philipps no qual ela faz um apelo aos órgãos competentes para encontrarem seu marido. O ex-jogador comentou no vídeo: “A luta pela preservação da Floresta Amazônica e pela proteção dos povos indígenas é de todos nós. Estou comovido com o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Ferreira, que dedicam suas vidas para isso. Me junto às muitas vozes que fazem o apelo para intensificarem as buscas”.