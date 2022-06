Mega-Sena sorteia R$ 42 milhões, e Timemania R$ 33 milhões

Matemática



Em entrevista ao Correio Braziliense, o professor e matemático Romin Rocha disse que não existe maior probabilidade de acerto, do ponto de vista estatístico, para quem joga no bolão ou em um jogo com mais de seis números na Mega-Sena.

Ele conta que, se fosse fazer uma aposta com R$ 100, optaria por comprar vários cartões com seis números cada.

“Eu faria jogos diferentes, porque dessa forma você pode ter vários palpites bem diferenciados entre si. Isso falando na questão da sorte, porque na questão matemática, não há vantagens numéricas, nem no bolão, e nem em jogar mais de seis números. Claro que tem mais chances, mas também é um investimento maior”, explica Romin.

“Temos que entender que, quem aposta, está apostando não em um número, mas sim em uma combinação de números. Então, se eu aposto em uma única combinação de seis números, por R$ 4,50, só pode sair aquela combinação específica. Mas a partir do momento em que eu aumento, por exemplo, para sete números, por R$ 31,50, são criadas mais sete combinações diferentes, e com oito números são 28 combinações possíveis. E se você multiplicar por sete o custo da aposta com seis números, de R$ 4,50, dá exatamente o mesmo valor de uma aposta com sete números”, complementa.

Rendimentos

Os prêmios da Mega-Sena e da Timemania correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.



Na poupança, isenta de imposto, o rendimento da Mega-Sena de R$ 40 milhões seria de R$ 260,8 mil no primeiro mês, baseado na taxa de 0,652% informada pelo Banco Central em 9 de junho. Já os R$ 33 milhões da Timemania proporcionariam ganho de R$ 215 mil.



Em um título CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 100% da taxa CDI, já considerando a dedução do IR de 22,5% sobre o rendimento, o acréscimo em 30 dias na Mega-Sena giraria em torno de R$ 324 mil (0,81%), e na Timemania R$ 267 mil.