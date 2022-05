Caixa paga hoje o Auxílio Brasil para beneficiários com NIS final 7

Aplicativo Auxílio Brasil (foto: Agência Brasil/Reprodução )

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (26) a parcela de maio do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.