Lotofácil de R$ 1,5 milhão: números sorteados no concurso 2522

Prêmio do concurso 2524 da Lotofácil é de R$ 1,5 milhão (foto: Loterias Caixa/Divulgação) 01 - 02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25.





A Caixa sorteou, nesta segunda-feira (16/5), o concurso 2522 da Lotofácil. O prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão. O evento foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas:

Como jogar





A aposta mínima na Lotofácil, de 15 números, custa R$ 2,50. Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.





O jogador deve marcar de 15 e 20 dezenas, dentre as 25 disponíveis no cartão (veja valores abaixo), e ganhará se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 delas.





15 números - R$ 2,50

16 números - R$ 40,00

17 números - R$ 340,00

18 números - R$ 2.040,00

19 números - R$ 9.690,00

20 números - R$ 38.760,00





Se quiser, o jogador pode deixar que o sistema escolha os números para ele por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.









As apostas devem ser consolidadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para jogar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito. Se não houver ganhador em qualquer categoria de premiação, o valor acumula para o sorteio seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Sempre confira o seu bilhete.





Probabilidade





De acordo com a Caixa, a chance de um jogo simples cravar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, a probabilidade chega a 1 em 211.





15 números - 1 em 3.268.760

16 números - 1 em 204.298

17 números - 1 em 24.035

18 números - 1 em 4.006

19 números - 1 em 843

20 números - 1 em 211





Resgate do prêmio



O prêmio da Lotofácil pode ser resgatado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.





Caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Montantes iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão transferidos no prazo mínimo de dois dias após a apresentação do ganhador na agência.





Se o apostador fizer o jogo pela internet, terá a opção de retirar o prêmio no aplicativo Mercado Pago, com valor líquido máximo de R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).



Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, precisará apresentar comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.