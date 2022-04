Eclipse solar e Mercúrio poderão ser vistos no próximo fim de semana

Nos dias 29 e 30 de abril, Mercúrio estará com alta visibilidade e ainda ocorrerá um eclipse solar. (foto: CLAUS BECH) Neste final de semana, dois fenômenos poderão ser observados a olho nu no céu. Nos dias 29 e 30 de abril, Mercúrio estará com alta visibilidade e ainda ocorrerá um eclipse solar.

Já no sábado (30/4), o mundo presenciará um eclipse solar parcial, que ocorrerá nas partes mais ao sul do hemisfério sul e no Oceano Pacífico. O fenômeno será melhor observado no Chile, mas será visível na Argentina e pode ser visto parcialmente em locais mais ao sul do Brasil.

Cientistas mostram que o ápice do eclipse solar parcial irá ocorrer por volta das 17h41, horário de Brasília. Quanto mais próximo da Argentina, mais provável a observação.