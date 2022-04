Embaixador da Coreia do Sul canta "Evidências" e viraliza; veja

Ki-mo aparece no vídeo sorridente repetindo o refrão mais pedido dos caraoquês nacionais (foto: Eliane Loin/Abajinter) Lim Ki-mo, embaixador da Coreia do Sul no Brasil, é o protagonista de uma cena que cativou a internet brasileira nesta terça-feira (26/4). É que o diplomata foi filmado cantando Evidências, sucesso de Chitãozinho & Xororó, durante um jantar na segunda-feira (25/4). O vídeo foi postado no Twitter pelo jornalista André Spigariol e, em menos de 24 horas, se tornou o um dos favoritos do público na rede social.





E não é para menos. As imagens são um misto de animação e contradição, uma vez que mostram uma autoridade internacional de terno cantando de maneira descontraída como se estivesse entre amigos. Ki-mo aparece no vídeo sorridente repetindo o refrão mais pedido dos caraoquês nacionais e com um português impressionantemente bom. Confira:









Nos comentários, as reações são de identificação. “Adorei kkkk não existe um bêbado neste país que nunca cantou Evidências”, escreveu o usuário identificado como Robrigs. “Já merece ganhar a cidadania Brasileira!”, brincou RMLeao. E, claro, o vídeo também gerou demonstrações de carinho e apego. “Bom dia só pro senhor embaixador da Coreia”, escreveu o perfil Gi. “Esse vídeo fez eu abrir um sorriso gigante”, disse danibolo.











Também não faltou quem quisesse retribuir, uma vez que a cultura sul-coreana tem se tornado tão popular no Brasil ultimamente. “Agora cabe ao embaixador do Brasil cantar o hino da Coreia”, defendeu o usuário Leo anexando um vídeo da banda de k-pop Blackpink. Outra pessoa brincou que “todo mundo na Coreia do Sul é idol”, em referência a como são chamadas as estrelas pop do país.





Mas, na verdade, tudo não passou de um momento de descontração em um jantar oferecido na embaixada para convidados.