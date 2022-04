Pescador pisa em peixe-leão venenoso e tem convulsão e parada cardíaca

Peixe-leão é agressivo e peçonhento e pode soltar veneno pelas nadadeiras dorsais (foto: Divulgação/Maria Papinikola)

Um jovem teve uma série deapósacidentalmente em umvenenoso na, em, no interior doO pescador identificado como Francisco Mauro da Costa Albuquerque, de 24 anos, sofreu com dores, convulsões e teve duas paradas cardíacas após pisar em um peixe-leão. O animal é altamente venenoso e já foi visto em diversos locais do litoral cearense, inclusive em pontos turísticos famosos, como Jericoacoara.Segundo o professor pesquisador Marcelo Soares, do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), esse foi o primeiro caso de acidente com esta espécie registrado em ambiente (ou seja, no mar) no Brasil.“Esse é o primeiro acidente de peixe-leão registrado no Brasil em campo, em ambiente raso. Havia sido registrado alguns acidentes, mas em aquários, por pessoas que trabalham em aquários. Isso mostra que o animal está invadindo o ambiente”, afirma o professor em entrevista aoA mulher do pescador, Ana Vitória Alves Laurindo, conta que Francisco Mauro sofreu dores na região onde foi furado e teve convulsões e duas paradas cardíacas. Ele precisou ficar internado durante seis dias por conta do acidente.Segundo biólogos, a espécie é extremamente venenosa por isso prejudica o turismo, pesca e economia. O peixe-leão pode soltar veneno pelas nadadeiras dorsais, não possui predadores naturais e se reproduz rapidamente. O Instituto de Ciências do Mar (Labomar) encontrou, em 2022, oito destes animais em água rasa. “Nós recebemos a informação através de pesquisas que nós estamos fazendo com este animal que por enquanto ele está desde Bitupitá até Itarema, no litoral cearense”, explica o professor Marcelo Soares.A espécie é considerada uma das mais invasoras e de risco global. Ele se alimenta de invertebrados, como camarões. É um peixe agressivo, além de ser peçonhento, e possui 18 espinhos venenosos capazes de provocar acidentes Caso alguém aviste ou tenha informações sobre o peixe-leão no Brasil, a orientação é repassar os dados através do Sistema Integrado de Manejo de Fauna (SIMAF) do Ibama ou entrar em contato com o Programa Cientista-Chefe da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Ceará (cientistachefesema@gmail.com).