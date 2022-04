Anvisa avalia prolongar uso emergencial de vacinas e remédios contra Covid

Anvisa informou que revisa a vigência dos atos editados em resposta à pandemia de Covid-19 (foto: Divulgação/Anvisa) Anvisa) informou, nesta segunda-feira (18/4), que revisa a vigência dos atos editados em resposta à pandemia de Covid-19. Entre eles, está a resolução de autorização de uso emergencial de determinados insumos, como vacinas e remédios. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária () informou, nesta segunda-feira (18/4), que revisa ados atos editados em resposta àde Covid-19. Entre eles, está a resolução dede usode determinados insumos, como





Segundo a norma do órgão regulador, essa autorização perde a vigência com a revogação da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), que deve ser publicada entre esta quarta-feira (20) e o fim de semana no Diário Oficial da União (DOU).









"A solicitação feita pelo Ministério da Saúde é de que a vigência das normas da Anvisa para a pandemia seja mantida por um ano a partir do momento da retirada do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional", diz a nota.





A prorrogação do prazo de vigência das normas depende de análise das áreas técnicas da agência e da aprovação da Diretoria Colegiada da Anvisa.





A revogação da Espin entra em vigor em 30 dias após a publicação no Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a Anvisa tem esse período para analisar a extensão de vigência dos atos para que o uso dessas vacinas e medicamentos contra Covid-19 não seja suspenso.





Atualmente, a única vacina contra covid-19 sem registro definitivo no Brasil é a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan no Brasil. No caso de medicamentos, alguns possuem apenas autorização para uso emergencial no país. É o caso dos remédios Paxlovid, Evusheld e Sotrovimabe.