Bebê de trisal nasce em SP e deve ter três sobrenomes

Nasceu, neste sábado (16/4), em São Paulo, filho do trisal formado por Regiane Gabarra, Priscila Machado Correa de Mira e Marcel Mira. Fruto de uma fertilização in vitro, o bebê Pierre deve ser registrado com o sobrenome dos três pais. As informações são da coluna Universa, do Uol.





A família teve autorização da Santa Casa de Bragança Paulista, cidade onde moram, para que Marcel e Priscila pudessem acompanhar o parto - geralmente apenas uma pessoa pode estar ao lado da mãe. Regiane e bebê passam bem.





O trisal, pais de Pierre, planeja entrar com pedido na Justiça para que o menino tenha o sobrenome dos três na certidão de nascimento. De acordo com a legislação, não é possível fazer o registro inicial com uma paternidade tripla, mas uma terceira pessoa pode ser acrescentada no registro a partir do reconhecimento de uma maternidade socioafetiva.





A família compartilha o dia a dia no Instagram, hoje seguido por quase 40 mil pessoas. No perfil, eles mostraram todo o processo envolvendo a chegada de Pierre, desde o tratamento para a fertilização in vitro até o momento da revelação do sexo biológico da criança e o chá de bebê.





Como nasce um trisal



A assistente social Regiane Gabarra, a dona de casa Priscila Machado Correa de Mira e o gerente financeiro Marcel Mira começaram a se relacionar a partir de uma amizade.









Priscila e Marcel estavam juntos havia quase 20 anos quando a dona de casa conheceu Regiane no trabalho. O trio manteve amizade por um ano, até que ela se apaixonou pela atual companheira.





"Depois de um ano de amizade, comecei a perceber um sentimento por ela. Nunca tinha sentido vontade de beijar nenhuma das minhas amigas e me questionava por que com ela era diferente. Não falava nada para ninguém, orei muito, porque, pela minha criação religiosa, aquilo era coisa do capeta. Pedia uma resposta para Deus e não vinha", relatou à Universa.





Priscila resolveu, então, dividir o sentimento com Marcel, com quem já tem duas filhas, eles decidiram formar o trisal.