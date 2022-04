Mega-Sena acumulada sorteia R$ 60 milhões, nesta quarta-feira (13/4)

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Como jogar

O prêmio da Mega-Sena acumulou e está estimado em R$ 60 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2470, realizado no último sábado (9/4). O próximo ocorre nesta quarta-feira (13/4), às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site Loterias da Caixa.Com esse montante, muitos brasilienses correm para as lotéricas em busca de uma chance de ficar milionário. Alguns vêm o prêmio como a possibilidade de mudar de vida, quitar as dívidas, ajudar parentes, comprar a casa própria ou um carro novo.João Martins, 57 anos, sonha em levar a bolada e garante que, se for o premiado, vai ajudar a família. Natural do Ceará, o aposentado joga toda semana sempre os mesmos números. "Eu faço o mesmo jogo há uns 10 anos e, às vezes, entro no bolão com uns amigos", completa.Assim como João, apostadores recorrem a bolões para ter mais oportunidade de ganhar o prêmio, apesar de ter de dividir o valor entre as cotas. Essa modalidade de aposta é uma possibilidade de fazer os palpites em grupo. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica para fazer. Outra opção é comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas.A comerciante Patrícia Menezes, 43 anos, conta que prefere apostar com por meio de bolão e reúne o grupo de amigos e funcionários para jogar na Mega-Sena. "É uma oportunidade de tentar jogar com mais números", avalia. Para Patrícia, quanto maior for o valor acumulado do prêmio, melhor para dividir com os amigos e conseguir realizar sonhos. "Primeiro, eu quero viajar para descansar. Depois, eu iria organizar minha vida e minhas contas. Pagaria as dívidas e arrumaria minha casa, que precisa de uma bela reforma. O resto é lucro da premiação, e investiria o dinheiro", planeja a comerciante.O apostador deve escolher, no mínimo, seis dezenas entre as 60 disponíveis para compor um jogo. Para ganhar o montante principal, é preciso acertar todos os números sorteados. Aqueles que acertam 4 ou 5 dezenas também são premiados.A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. É possível escolher mais números, no entanto o preço do jogo aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio da Mega-Sena.Para fazer o jogo pela internet para a Mega-Sena, é necessário ser maior de 18 anos, ter CPF, possuir cartão de crédito próprio e se cadastrar nas Loterias Online. A Caixa requer dois passos para o cadastro: informar os dados pessoais e, depois, fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. A senha deve ser de seis números.Nos jogos feitos na Loterias Online, a aposta mínima é de R$ 31,50, com máximo de R$ 945 por dia. Os jogos podem ser feitos a qualquer momento. Porém, é importante ter atenção com o horário de fechamento do concurso, que é o mesmo praticado nas casas lotéricas (1h antes dos sorteios).Caso o apostador ganhe algum prêmio, é preciso imprimir o comprovante de aposta, gerar o Código de Resgate, que deve ser memorizado e ir até a lotérica de preferência, onde serão digitados CPF e código gerado.