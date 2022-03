Após sete anos, idosa de 80 anos finaliza cópia da Bíblia à mão na Bahia

Idosa concluiu a cópia da Bíblia em Itabuna (foto: Arquivo pessoal)

Após décadas de convivência, a perda do marido José Francisco em 2014 significou uma tragédia para a aposentada Maria Petrina, então com 74 anos, natural de Itabuna, no Sul da Bahia. Para fugir da tristeza que abateu seu coração, ela deu início a uma atividade inusitada para se distrair todos os dias em que sentia saudade do esposo: escrever a Bíblia à mão. Depois de muitas horas diárias de dedicação, a idosa concluiu o objetivo agora, em 2022, ao redigir seis cadernos inteiros e usar mais de 10 canetas na missão.

Diariamente, Maria Petrina separava algumas horas para ler e copiar cada palavra do livro. O contato diário com a obra a fez conhecer mais sobre as passagens.





"Pra mim é uma coisa boa, porque tanto estou escrevendo como estou aprendendo. É muito bom porque tenho esse contato maravilhoso com a palavra do Senhor", garante.





Hoje com 80 anos, a aposentada celebrou o momento em que terminou a transcrição da Bíblia. A comemoração ocorreu em um culto de consagração em sua cidade natal, acompanhada de sua família, alguns amigos e o pastor local. Ela frequenta a igreja Adventista do Sétimo Dia desde 1983.





“Para mim, foi uma alegria copiar a Bíblia. E mesmo quando eu viajava, eu levava o material para escrever para não perder tempo. Sempre copiei em oração e com alegria, mas quando cheguei na parte sobre a vinda de Jesus, chorei muito, fiquei muito emocionada”, diz.





Além do conforto espiritual, Petrina relata que o hábito de escrever a ajudou a relembrar sua época de estudante, quando sua professora lhe ensinou as primeiras letras.





“Quando vai chegando a idade, podia ser que eu deixasse de escrever e fosse perdendo aquela coisa bonita, aquela facilidade, mas graças a Deus minha caligrafia continua bonita”, diz.