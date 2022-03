Governador da Paraíba convida Rihanna a ter o bebê no Brasil

Governador da Paraíba, João Azevedo (Cidadania), convida Rihanna para ter o filho no estado (foto: Reprodução/Instagram/Twitter) A visita da cantora Rihanna ao Brasil na próxima semana, para acompanhar o marido A$AP Rocky no Lollapalooza, em São Paulo, tem repercutido vários memes. A grávida do momento fez uma lista de exigências para o camarim com comidas brasileiras e, entre elas, o famoso cuscuz com manteiga, típico da região Nordeste. O pedido chamou atenção do governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), que a convidou para fazer o nascimento do filho dela no estado.









Se depender da gente, vem aí mais um cacto. @rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta. https://t.co/P5JVdSj9OJ %u2014 João Azevêdo (@joaoazevedolins) March 18, 2022







A resposta, no entanto, dividiu opiniões. Enquanto algumas pessoas se divertiram com o comentário, outras aproveitaram o momento para cobrar o chefe do Executivo paraibano por melhorias no estado. Confira:





Lista

Rihanna e A$AP fizeram uma lista de exigências para o show do cantor no festival e, entre elas, uma ambulância neonatal e um obstetra que fale inglês e esteja disponível 24 horas para eles, já que a cantora está no terceiro trimestre da gravidez.





Além disso, o jornalista Léo Dias também revelou outros pedidos do casal: Cuscuz & Manteiga de Garrafa (pedido da esposa), Pão de Queijo (pedido da esposa), Churrasco Diverso (queijo coalho & pão de alho incluso), Bobó de Camarão, Mocotó, Rabada, Buchada, Arroz Doce, Caldo de Siriri, Vaca Atolada, Tapioca, Mandioca Frita, Açaí (pedido da esposa), Feijão Tropeiro, Arroz Carreteiro, Busca Vida, Jurupinga, Pinga 51, Goiabada, Frutas Nacionais.





E mais: Doce de Leite, Canjica, Gelo (água mineral), Água (Evian), Belvedere, Suco de Maracujá, Laranja e Abacaxi, Banana, Cereais, Barra de Cereal, Energético, Cerveja Colorado (diversas), Barman (caipirinha), Pamonha, Feijoada Completa (pedido da esposa), Acarajé, Guaraná Jesus (A$ap).

Memes

Como de costume no Brasil, virou meme: tanto a notícia de que Rihanna está no final da gravidez e pediu uma equipe neonatal, quanto a lista de comidas típicas brasileiras que ela pediu. Os fãs da cantora brincaram com a possibilidade dela ser brasileira e ter o filho na rede pública de Saúde. Confira:

