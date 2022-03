Danilo Gentili diz que decisão do governo Bolsonaro é censura e perseguição

Danilo Gentili em ação no filme 'Como se tornar o pior aluno da escola', que foi retirado das plataformas de streaming por ordem do Ministério da Justiça (foto: Reprodução de vídeo)

A pasta prevê multa diária de R$ 50 mil aos serviços que mantiverem a obra em seus catálogos. A decisão cita a Netflix, Globoplay, YouTube, Amazon Prime Video e Apple TV.

De acordo com o humorista, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a determinação do Ministério "soa como oportunismo, censura e perseguição".



Ele afirmou que o movimento nas redes contra a obra, impulsionado por políticos bolsonaristas, serve para "destratar desafetos que possuem opiniões independentes, fazer cortina de fumaça contra problemas reais e engajar a rede deles" em ano eleitoral.

Gentili escreveu o livro homônimo que deu origem ao filme, lançado em 2017, e ajudou na produção do roteiro da audiovisual, que chegou recentemente aos serviços de streaming.



O livro foi lançado em 2009, com indicação para maiores de idade. Por sua vez, o longa recebeu classificação indicativa do Ministério da Justiça para espectadores acima de 14 anos.





Veja o trailer abaixo:



"Uma vez que o filme passou por todos os trâmites legais e classificatórios de todos os órgãos competentes, sem dúvida (parece censura)", afirmou o humorista.

O trecho que aparece na internet mostra um personagem interpretado pelo ator Fábio Porchat tentando convencer dois adolescentes a fazer sexo com ele.



No filme, uma comédia, os menores de idade fogem do homem após o convite, mas essa parte foi cortada do vídeo que está sendo compartilhado.