Instituto Terra tem novo diretor executivo

“Assumir a Direção Executiva do Instituto Terra é um desafio dos mais importantes na minha carreira. O momento atual é decisivo para o futuro do planeta, e uma instituição com o propósito e o comprometimento do Instituto Terra precisa estar à frente da transformação socioambiental, mobilizando comunidades, engajando apoiadores e promovendo mudanças significativas nos contextos local e global. Neste momento-chave, me junto a uma equipe vencedora, que construiu uma reputação inabalável ao longo das últimas décadas, na certeza de que vamos celebrar grandes conquistas”, declara Sérgio Rangel.





O Instituto Terra é uma organização civil sem fins lucrativos, localizado no município de Aimorés, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Fruto da iniciativa do casal Lélia Deluiz Wanick Salgado e Sebastião Salgado, atua desde 1998 na restauração ecossistêmica e no desenvolvimento rural sustentável do Vale do Rio Doce, promovendo restauração ecológica e ambiental na RPPN Fazenda Bulcão e em áreas de nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, uma das principais fontes de água doce da Região Sudeste.





O Instituto Terra atua no desenvolvimento sustentável em cinco pilares básicos:





- Restauração ecossistêmica: estratégias de retorno de espécies da fauna e flora a partir do reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica.





- Produção de mudas nativas: semeadura e desenvolvimento de centenas de espécies em viveiro próprio.





- Educação ambiental: programas de conscientização ambiental para diversos públicos e formação de agentes que vão atuar na preservação e restauração do meio ambiente.





- Pesquisa científica aplicada: estímulo a estudos científicos para melhoria dos processos de conservação ambiental e reflorestamento.





- Proteção e recuperação de nascentes: programa de cercamento e recuperação da vegetação nativa em áreas de nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Projetos em andamento

Zurich Forest Project – O projeto prevê o plantio de 1 milhão de árvores dentro da RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Fazenda Bulcão, promovendo o enriquecimento da biodiversidade e a autossustentabilidade da floresta.





COE XP ESG #Refloresta - Em janeiro deste ano, a XP Investimentos lançou o primeiro fundo de investimento criado com objetivo de reflorestamento. O projeto se encontra na fase de engajamento de investidores e prevê o plantio de pelo menos 50 mil árvores em áreas próximas ao Instituto Terra.

Programa Olhos D’Água - Ativo desde 2010, o programa trabalha na proteção e recuperação de nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Já recuperou cerca de 2 mil nascentes em mais de 1 mil propriedades rurais de Minas Gerais e do Espírito Santo.





Refloresta com TikTok – Além de garantir a entrada do cantor e compositor Gilberto Gil na plataforma de vídeos e engajar o público na causa de reflorestamento, a parceria garantiu o plantio de 40 mil mudas de espécies nativas de mata atlântica, que estão agora em fase de desenvolvimento.

Instituto Terra em números

Área total da RPPN Fazenda Bulcão: 608,69 hectares

Hectares de áreas recuperadas: 2.072 hectares de mata reflorestada (sendo 608,69 na RPPN)

Produção de mudas em viveiro: 6,2 milhões desde 2002

Plantio de mudas: 2,7 milhões.

