Mãe vai a Petrópolis, cava lama, mas descobre que filha morreu soterrada

Cavando a lama com uma enxada, mãe tentava ajudar nas buscas pela filha soterrada após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis nessa terça-feira (15/2) (foto: Redes sociais/Reprodução)





“Deus me deu, Deus levou”. Este foi o desabafo de Gizelia Carminate Oliveira, de 36 anos, no Instagram, após receber a confirmação da morte da filha, de 17, na tarde desta quarta-feira (16/2). A mãe, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, viajou para Petrópolis, município da Região Serrana do Rio de Janeiro, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na terça-feira (15/2). A adolescente Maria Eduarda Carminate de Carvalho morava no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela tempestade.

Nesta manhã, em ato de desespero diante dos escombros, ela pegou uma enxada para remover a lama e tentar encontrar Maria Eduarda. A confirmação da morte, no entanto, veio horas depois.

Ao portal G1, a mãe disse que o corpo da filha foi encontrado no sofá. Ela estava abraçada à madrinha dela, Tânia, e sua neta, uma bebê de apenas 1 ano.





“Com o coração despedaçado, comunico o falecimento da minha filha”, escreveu Gizelia ao utilizar a função Stories da rede social. “Te amarei eternamente. Você levou metade de mim. Luto eterno minha princesa”, disse a mãe em outra publicação nesta tarde.



Mãe lamenta a morte da filha no Instagram (foto: Redes sociais/Reprodução)



Sobe para 94 o número de mortos

As autoridades de Petrópolis revisaram para 94 o número de mortos após as chuvas intensas e os mais de 200 deslizamentos de terra registrados na terça-feira (15/2) na antiga cidade imperial.

O número de desaparecidos não foi divulgado pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas um cadastro feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mostra que pelo menos 35 pessoas são procuradas.

Na última terça-feira, a cidade registrou 26 milímetros de chuva em apenas seis horas. A quantidade é mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Várias ruas da cidade foram alagadas e pontos de acolhimento para pessoas que vivem em locais de risco foram abertos.