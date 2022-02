Sem máscara, homem atira ovos em passageiros de ônibus após ser advertido

Passageiro foi orientado a usar máscara, mas se exaltou e começou a discutir com outras pessoas e atirar ovos (foto: Reprodução/Redes Sociais) Um homem não identificado precisou ser levado pela Polícia Militar após se recusar a sair de um ônibus em Jundiaí, interior de São Paulo. No domingo (13/2), o passageiro entrou no coletivo sem usar a máscara facial de proteção contra a covid-19 e foi avisado pelo motorista que precisaria colocar o equipamento ou descer do veículo.









Segurança sanitária





O uso obrigatório de máscara em locais públicos é uma das medidas sanitárias não farmacológicas mais eficazes contra a covid-19. Segundo uma pesquisa Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, pessoas que usaram o equipamento de proteção em locais fechados tiveram uma probabilidade 83% menor de se infectar.





Isso para o modelo mais eficaz, as PFF2 no padrão brasileiro ou N95 no padrão estadunidense. Quem usou uma máscara cirúrgica em locais fechados reduziu em 66% as chances de contrair covid-19 e 56% para as pessoas que recorreram ao protetor facial de pano. O estudo foi realizado entre fevereiro e dezembro de 2021 na Califórnia.





No Brasil, o uso de máscara ainda é obrigatório em todos os estados, mesmo que as exigências possam variar de acordo com o andamento da pandemia e os planos para diminuição das restrições sanitárias. Infringir medida sanitária é crime passível de advertência administrativa, multa ou ambos.