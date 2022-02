Sargento é condenado a 14 anos por transportar cocaína em avião da FAB

O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues foi condenado a 14 anos e seis de prisão por tráfico internacional de drogas (foto: Reprodução)

O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues foi condenado pela Justiça Militar da União, nesta terça-feira (15/2), a 14 anos e seis de prisão por tráfico internacional de drogas. A decisão foi em primeira instância, então ainda cabe recurso. As informações são do G1.

Rodrigues foi julgado por integrantes do Conselho Permanente de Justiça. O conselho é presidido pelo juiz federal Frederico Magno de Melo Veras, e conta com mais um coronel e três capitães da Aeronáutica.





O militar foi preso em 2019 no aeroporto de Sevilha, na Espanha, com 37 kg de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enquanto participava de uma missão oficial. Ele foi flagrado com a droga ao passar as malas pelo raio-x após o desembarque.





Na ocasião, o sargento fazia parte da comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro (PL) na reunião do G20, em Tóquio, no Japão.





Rodrigues já tido condenado pelo crime na Espanha, onde segue preso. Em fevereiro de 2020, a Justiça espanhola sentenciou o militar a seis anos e um dia de prisão. Além de multa de 2 milhões de euros.