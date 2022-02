De jaleco branco, falso médico é preso por furtar hospitais; veja vídeo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (10/2), um homem, de 58 anos, acusado de furtar pertences em hospitais do DF. Com um jaleco branco, o falso médico entrava em áreas restritas das unidades e pegava celulares e cartões bancários de pacientes e funcionários (veja o vídeo abaixo).

As investigações desencadeadas pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) começaram após os pertences de um paciente terem sido furtados no Hospital Militar de Área de Brasília (Hmab), no Setor Militar Urbano. O acusado ainda tentou efetuar compras no cartão da vítima em vários supermercados. Em um dos vídeos colhidos pela polícia, o suspeito aparece em um supermercado tentando passar as compras com o cartão furtado.