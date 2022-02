Conheça a mãe alvo de críticas por usar macaquinho justo na escola do filho

Vanesa Medina é formada em direito e chegou a construir uma carreira de renome em Santa Cruz, mas decidiu se dedicar ao estilo de vida fitness (foto: Instagram/Reprodução - Redes sociais)

Na última semana, Vanesa Medina teve a imagem dela e do filho em diversos portais de notícias do mundo e grupos nas redes sociais após ser filmada por uma mãe que reprovava a roupa que a modelo vestia ao deixar a criança na escola, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ela usava um macaquinho justo usado comumente para treinos de musculação. Os críticos chegaram a pedir, inclusive, a expulsão do menino de 4 anos do colégio.





Durante a repercussão do vídeo, Vanesa foi ajetivada de diferentes formas, muitas delas com base na misoginia. "Sem vergonha", "desagradável", "irresponsável" foram algumas das palavras usadas para criticar a mulher, que foi reduzida a um corpo nos diversos posts que discutiam o caso.

Mas houve também quem perguntava quem era aquela mulher, a quem apelidaram de "Mamá Fitness", ou "Mãe fitness" em português. Diferente do que os críticos acharam, Vanesa conta com uma história de vida de sucesso.









Ela é graduada em direito pela Universidade Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa), diploma que lhe proporcionou o início de uma carreira de sucesso de defesa. De acordo com a Uno TV, jornal local, ela é considerada "uma renomada advogada boliviana", reconhecida pelo Ministério da Justiça da Bolívia.





No entanto, Vanesa também tem outra paixão: o exercício físico. Desde cedo, ela começou a cuidar da saúde do corpo e chegou a ser modelo de fisiculturismo. O sucesso fez com que ela decidisse investir na área e atualmente é dona de uma franquia de academias. Ela também já foi uma das mulheres que ostentaram o título de Miss Fitness Bolívia.





Nas redes sociais, ela é influenciadora no ramo, compartilha a rotina de atividades físicas, os treinos e dicas saudáveis. Após a repercussão do vídeo, ela ganhou mais seguidores e chegou a se tornar garota propaganda da marca de motos Vespa.









Vanesa também já se posicionou politicamente no perfil do Facebook dela. Em 2021, publicou posts em que pedia a aprovação de um projeto de lei que alterava a pena máxima de 30 anos para condenados por feminicídio para prisão perpétua. Ela também já compartilhou posts em apoio ao fortalecimento do ensino superior público no país.





Mãe solteira, amiga e fiel a Deus: irmã defende Vanesa de ataques



Sarah Medina, irmã de Vanesa, saiu em defesa da irmã após as críticas feitas pelos pais do colégio do filho dela e da repercussão nas redes sociais. Ela diz que a mulher que fez a filmagem talvez não tenha filhos, já que "expressa tanto ódio e crueldade a uma mãe, uma mulher que cria o filho sem o pai".











A mulher diz que Vanesa é mãe solteira e sempre priorizou o filho, além de adorar a "vida saudável e os esportes". Sarah diz que a irmã é um exemplo para outras mulheres, inclusive para ela mesma por sempre querer ser alguém melhor e amar os filhos, a família e Deus.





"Eu te amo e te admiro, sabe. Você é uma mulher tremenda. É realmente admirável ver você nunca deixar seu filho sozinho, pois nossos pais nos ensinaram amor pelos filhos, família e Deus", disse. "Você motiva muitas pessoas a se amarem, a buscar a melhor versão de nós. Ser mães nos motiva a nunca esquecer nossos filhos e o mais importante, se estivermos felizes nossos filhos também serão", declarou Sarah à irmã.





Após todo o caso, Vanesa veio às redes sociais e falou sobre o ocorrido. "Obrigada a todos pelo apoio e demonstração de carinho, me defendendo nas redes sociais pelo vídeo que se tornou viral contra mim, onde essa mãe quis me denegrir, expondo o meu filho de 4 anos sem saber que isso é crime", disse.





"Sou uma mãe fitness que trabalha e cuida do meu filho com todo o amor do mundo e não faço nada de mal a ninguém. Quem me conhece sabe que tenho um coração cheio de amor e valores. Obrigada por me darem tanto apoio! Estou feliz por saber que na Bolívia há muita gente com um coração divino", agradeceu.