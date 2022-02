Mãe esfaqueada 37 vezes morreu ao tentar defender a filha, acredita Polícia

Shirlene e Tauane (foto: Arquivo pessoal)

Amigo de Lázaro

Investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apontam que Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, grávida de 4 meses, morreu com 37 facadas ao tentar salvar a filha, Tauane Rebeca da Silva, 14, das investidas do criminoso. Mãe e filha foram encontradas sem vida em um córrego do Sol Nascente, em 20 de dezembro do ano passado, após 11 dias desaparecidas.Nesta segunda-feira (7/2), policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) revelaram a identidade do principal suspeito de cometer o duplo assassinato. Morador do Sol Nascente, Jeferson Barbosa dos Santos, de 26 anos, é procurado pela polícia. O homem, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, foi a única pessoa a descer rumo ao córrego no mesmo dia e hora das vítimas.Conhecido na região, Jeferson se auto intitulava como o “cara que se dava bem com as mulheres do córrego'', fato também determinante para a autoria do crime.Testemunhas informais também detalharam como era a relação entre Shirlene e a filha. A mulher era vista como uma mãe superprotetora em relação a Tauane, mais até do que os outros filhos, e que, para defender os filhos, era capaz de tudo. Com base nisso, a polícia traçou uma linha de investigação. Segundo o delegado, Jeferson teria tentado “investir” contra a adolescente, motivo pelo o qual Shirlene teria defendido a filha. “Ela foi morta com 37 facadas e foi comprovado lesões de defesa. Acreditamos que, no calor da emoção, ela tenha tentado defender a Tauane", acrescentou Peralva.Tauane foi encontrada somente de calcinha. O short dela estava a poucos metros do local dos corpos. Apesar disso, não foi possível coletar o material biológico das cavidades sexuais para fazer qualquer confronto, de modo a comprovar se houve ou não violência sexual contra as vítimas.“Ele foi visto no local do crime, na hora do crime. Analisando essa característica da Shirlene, o laço de afetividade que ela tinha com a menina, acreditamos nessa hipótese: que ele tentou investir em Tauane, mas a mãe foi morta ao defendê-la”, destacou Peralva.Outro detalhe revelado pela polícia ao longo das investigações foi a amizade entre Jeferson e Lázaro Barbosa — criminoso que cometeu uma chacina em Ceilândia e matou quatro pessoas de uma mesma família.Apontado como o principal suspeito de assassinar mãe e filha em um córrego do Sol Nascente, Jeferson Barbosa dos Santos, de 26 anos, era amigo de Lázaro Barbosa — criminoso que cometeu uma chacina em Ceilândia e matou quatro pessoas de uma mesma família. O homem é procurado pela polícia.Os dois chegaram a trabalhar juntos em serviços de carroceria e há a hipótese que tenham cometido crimes juntos, como roubos e furtos. “Um dos celulares encontrados com o irmão do autor, inclusive, foi roubado pelo Lázaro. Ao longo das investigações, várias testemunhas trouxeram essa informação para nós”, detalhou o delegado.Assim como Lázaro, Jeferson também conhecia muito bem a região. O córrego onde mãe e filha foram mortas foi no mesmo local onde Lázaro matou Cleonice Marques. À época, a mulher foi sequestrada, estuprada e assassinada com um tiro na nuca.Após cometer o crime, Jeferson fugiu para a Bahia com a esposa. Contra ele, há um mandado de prisão expedido pela Justiça. A PCDF pede para que, quem souber do paradeiro de Jeferson, ligue para o número 197 da Polícia Civil. O sigilo é garantido.