Criança de 8 anos é morta a facadas no Distrito Federal

Izadora de Sousa do Nascimento, de 8 anos, estava na companhia de familiares dentro de uma casa (foto: Arquivo pessoal)





O crime aconteceu por volta das 22h45, quando as irmãs Ana Paula de Sousa Paraguai, 33, Adelia de Souza, 36, Eunice Maria de Souza, 54, uma amiga delas, Eudicilene de Sousa Barros, 50, companheira de Adenilson, e a criança, estavam conversando na área externa da casa. Segundo relato de uma das vítimas à polícia, Eudicilene saiu em determinado momento, mas voltou para a casa das amigas em seguida.





O agressor, então, seguiu a companheira e, ao bater no portão, teve a entrada barrada por uma das vítimas. Mesmo com a negativa, o homem forçou o portão, empurrou a proprietária, foi em direção à Eudicilene e a esfaqueou na barriga. Ainda com base no depoimento de uma das vítimas, ao ver a amiga sendo golpeada, Adelia tentou defendê-la, momento em que também foi agredida.



Esfaqueada ao correr





Ao ver a trágica cena da mãe sendo esfaqueada, Izadora tentou fugir, mas acabou sendo golpeada pelo agressor na barriga. A criança foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM-DF) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e sofreu devido a um choque hipovolêmico e uma parada cardíaca.





O homem foi contido pelo marido de uma das vítimas, que conseguiu tomar a faca e imobilizá-lo. As outras mulheres, incluindo Eudicilene, seguem internadas. Uma delas passou por cirurgia e aguardava uma vaga de UTI no Hospital Regional de Taguatinga. Adenilson foi preso em flagrante pela PMDF e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia.







Morreu, na manhã deste domingo (6/2), a criança esfaqueada na noite deste sábado (5/2), em Samambaia Norte. Izadora de Sousa do Nascimento, de 8 anos, estava na companhia de familiares dentro de uma casa na QR 409, quando Adenilson Santos de Costa, 36, invadiu a residência e esfaqueou cinco mulheres, incluindo a menor. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).