Família de congolês assassinado vai administrar quiosque onde ocorreu crime

Nova fachada do quiosque faz homenagem ao jovem congolês (foto: Rio Prefeitura/Divulgação ) A família de Moïse Mugenyi Kabagambe passará a administrar o quiosque Tropicália, onde o jovem congolês foi assassinado no último dia 24. A informação foi confirmada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) neste sábado (5/2).









A proposta partiu da própria prefeitura do Rio de Janeiro, e visa transformar o quiosque, localizado na Barra da Tijuca, Zona Sul da capital, em um memorial. O local deve passar por reformas e nova fachada homenageará o congolês e a cultura africana.









Em entrevista ao jornal "O Globo", o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, explicou que a reformulação dos quiosques pretende celebrar a “cultura e alegria do povo africano, tendo ali um ponto de referência com comida típica, e trazendo a oportunidade de empregar refugiados que vivem na cidade”.





“A ideia é que seja um espaço qualificado, com bom atendimento, não só ligado à gastronomia, mas também para eventos, shows, que tenha toda essa referência da cultura congolesa e africana como um todo”, completou.





De acordo com a prefeitura, as oportunidades de emprego ligadas ao quiosque serão oferecidas a refugiados africanos residentes no Rio de Janeiro.