Brasil registra protestos por justiça para Moïse Kabagambe neste sábado

Protestos são registrados em todo o país (foto: MTST/Reprodução )









Ato justiça para Moise Kabagambe no Rio pic.twitter.com/cwyziWaWxV %u2014 Luiz Henrique (@HenriqkM) February 5, 2022



A comunidade congolesa está no ato que acontece agora na frente do quiosque Tropicália, local onde o jovem Moïse foi espancado até a morte.



O ato denuncia o racismo e a xenofobia que motivaram o crime e pede por justiça para Moise Karbamgabe.



Vídeo / Mídia NINJA pic.twitter.com/sWmnq0G5gj %u2014 Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 5, 2022



Em Brasília, o protesto ocorreu em frente ao Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios.



Estamos agora na frente do Itamaraty por Justiça para Moïse.



No cartaz: "A Reforma Trabalhista manda o trabalhador negociar direto com o patrão. Moïse foi morto por cumprir a lei". pic.twitter.com/0nWNYSS2OY %u2014 Fábio Felix %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@fabiofelixdf) February 5, 2022



Em São Paulo, os movimentos ocorrem no vão do Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas se reuniram em frente ao quiosque Tropicália, onde o assassinato aconteceu. De lá, os manifestantes seguiram em uma passeata pela orla.Em Brasília, o protesto ocorreu em frente ao Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios.

Já em Salvador, manifestantes se reuniram no Largo do Pelourinho e contou com a presença do Olodum. Atos também foram registrados em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Luís.





Teve início o Ato por justiça para Moise, aqui em Porto Alegre. Um minuto de silêncio e uma vida de luta! #justicaparaMoise pic.twitter.com/a6I1YLG1zP %u2014 Matheus Gomes (@matheuspggomes) February 5, 2022



O Brasil registrou, em várias cidades, protestos, nesta sábado (5/2), para pedir justiça pela morte do jovem congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos. Em Belo Horizonte, o ato ocorreu na Praça Sete , centro da capital mineira.