Veja o resultado do concurso 2440 da Lotofácil R$ 4 milhões

Confira os números sorteados das loterias da noite. Lotofácil sorteia prêmio de maior valor estimado em R$ 4 milhões (foto: Reprodução/Pinterest)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (04/02), os concursos da Lotofácil 2440, Lotomania 2271, Quina 5772, Super Sete 204. As loterias pagaram, juntas, R$ 8 milhões.





O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 4.000.000,00

03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 -18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania no valor de R$ 1.900.000,00

07 - 10 - 11 - 18 - 27 - 32 - 33 - 37 - 43 - 48 - 57 - 62 - 65 - 68 - 74 - 76 - 77 - 82 - 93 - 99



Quina no valor de R$ 1.500.000,00

30 - 49 - 61 - 75 - 79





Super Sete no valor de R$ 600.000,00





Coluna 1: 2

Coluna 2: 6

Coluna 3: 5

Coluna 4: 1

Coluna 5: 2

Coluna 6: 3

Coluna 7: 2





*Estagiária sob supervisão