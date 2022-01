Chuvas provocam quatro mortes em São Paulo

Chuvas deixam mortos em SP (foto: Reprodução/GloboNews) Três pessoas foram mortas depois do deslizamento de terras causado pelas fortes chuvas que atingiram Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Em Várzea Paulista, no interior, uma pessoa morreu e quatro pessoas da mesma família estão desaparecidas.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), as vítimas de Embu das Artes são uma mulher de 45 anos, e dois filhos – um de 4 anos e outro de 21 anos.





De acordo com a prefeitura, a fatalidade aconteceu por causa do "excesso de chuva e do rompimento de uma fossa."



Em nota, a prefeitura afirma que a área do deslizamento é particular, consolidada há 20 anos. A casa onde as vítimas morreram já tinha 15 anos de construção.