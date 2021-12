Aplicativo Conecte SUS deve voltar a funcionar na próxima quarta (22/12)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (20/12), que o aplicativopode voltar a funcionar a partir da próxima quarta. Segundo o chefe da pasta, não é possível 'cravar' uma data, mas a previsão e expectativa dos técnicos que estão fazendo a manutenção da plataforma é o retorno antes do Natal.

Aplicativo saiu do ar em 10 de dezembro

Queiroga sobre vacinação:"sociedade brasileira confia no governo Bolsonaro"

Há 10 dias o aplicativo foi hackeado e os dados de vacinação contra a COVID-19 de todos os brasileiros ficaram inacessíveis. O comprovante de imunização, no entanto, pode ser emitido por aplicativos dos governos estaduais e prefeituras. Clique AQUI e saiba como ter o comprovante de vacina com apagão do Conecte SUS.