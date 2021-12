Queiroga abraçado ao presidente Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demonstrou impaciência, na manhã desta segunda-feira (20/12), ao ser questionado por um repórter sobre a demora do governo do Jair Bolsonaro (PL) para definir a data para a imunização de crianças entre 5 e 11 anos."Esse joquinho não adianta, a população brasileira confia em nós, estamos fazendo a análise correta, quando você tiver um filho entre 5 e 10 anos, você vai entender isso.Os pais terão a resposta no tempo certo. Não vou me manifestar com base em um documento público de três páginas", disse o ministro, se referindo à Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da COVID-19.Essa câmara já anunciou de público que tem consenso a favor da vacinação infantil.