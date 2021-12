Surpresa! Aniversariante leva susto com o parabéns e vídeo viraliza; veja

Vídeo de jovem viraliza nas redes sociais após susto em aniversário (foto: Reprodução/redes sociais )

Uma festa de aniversário surpresa viralizou depois que o aniversariante levou um susto com o parabéns. Matheus Santos Ramos, 24 anos, fez aniversário na semana passada e foi comemorar com amigos em um bar de Ceilândia. Uma festa de aniversário surpresa viralizou depois que o aniversariante levou um susto com o parabéns. Matheus Santos Ramos, 24 anos, fez aniversário na semana passada e foi comemorar com amigos em um bar de Ceilândia.





Cliente do Beer House, Matheus era conhecido dos funcionários, que resolveram surpreendê-lo. Seis garçons chegaram cantando parabéns com uma taça de sorvete e uma vela vulcão, com um jato luminoso.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazare%u0301 Amarga (@nazareamarga)

Com um pedaço de pizza na boca, Mateus deu um pulo e ainda soltou um palavrão. O susto foi tão grande que um garçom precisou segurá-lo para não sair correndo. "Eu nem imaginava. Estava sentado conversando, vi um reflexo e do nada todo mundo gritando. Eu pulei e quase caí da cadeira", contou o aniversariante.





Famoso

Os amigos de Matheus gravaram o momento, que acabou viralizando nas redes sociais, com quase seis milhões de visualizações. "Quando cheguei em casa, postei no Instagram e viralizou muito rápido. Ganhei 12 mil seguidores no TikTok e 15 mil no Instagram, estou com mais de 22 mil. Nem imaginava que ia chegar nisso tudo", disse.





O vídeo foi repostado por uma página de humor com nove milhões de seguidores e fez a diversão de vários famosos, como o cantor Psirico, a modelo e atriz Giovanna Ewbank e a modelo Andressa Suita, que deixaram risadas na postagem.





Agora, Matheus quer aproveitar o gancho do sucesso do vídeo para investir nas redes sociais. "O pessoal gostou e estão pedindo bastante para eu continuar fazendo vídeos engraçados. Está chegando também muita gente querendo parceria", afirmou.