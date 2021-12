'Não aprenderam nada', diz mãe de adolescente morta no Hopi Hari em 2012

Gabriella Nichimura (foto: Arquivo pessoal)

"Misericórdia! Como pode. Não aprenderam ainda", ela escreveu em uma rede social. "Depois de tantos anos, os mesmos erros. Mesmas falhas. Eles só visam o lucro mesmo".





"Como a lei brasileira é uma porcaria, tudo ficou por isso mesmo", diz a mãe. "Falta de respeito, amor e cuidados com o ser humano".





No brinquedo, os visitantes subiam cerca de 70 metros de altura em uma cadeira com trava individual e despencavam em simulação de queda livre, podendo chegar a 94 km/h. Dos cinco blocos com quatro cadeiras cada um, dois estavam em manutenção no dia do acidente. O brinquedo foi fechado após a tragédia.









O Hopi Hari confirmou na época que uma das cadeiras do bloco em que estava Gabriella não era utilizada por questões de segurança

A adolescente sofreu traumatismo craniano, chegou a ser levada a um hospital, mas chegou morta ao local. Ela morava no Japão e estava passando férias na casa de familiares em Guarulhos, na grande São Paulo. Estava no parque com a mãe e o pai.

No incidente do último sábado, uma trava que segura o passageiro à cadeira do brinquedo se soltou quando o aparelho já havia sido acionado e estava em funcionamento.





Vídeos gravados por frequentadores mostram que o passageiro que ocupava a cadeira com problemas chegou a levantar a trava para o alto, numa tentativa de apontar o problema para os funcionários que operavam o equipamento.





Em nota, o Hopi Hari Informou que logo após o início do ciclo, ainda no princípio da primeira subida da atração, o visitante sinalizou a necessidade de parada, fazendo o sinal de x com os braços acima da cabeça - que é um protocolo utilizado em todas as atrações do parque, quando um visitante, por alguma razão, solicita a parada do brinquedo.





"Imediatamente, a equipe responsável pela operação suspendeu o ciclo, e iniciou a análise da ocorrência", informou a diretoria do parque.