Tratamento com anticorpos é eficaz contra variante Ômicron, diz GlaxoSmithKline

A GlaxoSmithKline informou nesta terça-feira, 7, que novos estudos pré-clínicos demonstraram que seu tratamento de anticorpos Sotrovimab retém eficácia contra a variante Ômicron do coronavírus. Estas descobertas baseiam-se nos dados pré-clínicos iniciais fornecidos na semana passada, mostrando que o anticorpo retém atividade contra todas as variantes de preocupação testadas.



"Esses dados pré-clínicos demonstram o potencial de nosso anticorpo monoclonal ser eficaz contra a última variante, Ômicron, além de todas as outras variantes de preocupação definidas até o momento pela Organização Mundial da Saúde, e esperamos discutir esses resultados com autoridades regulatórias em todo o mundo", disse o diretor científico da empresa, Hal Barron. Fonte: Dow Jones Newswires.