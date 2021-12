Fotógrafo Sérgio Amaral vende fotos para pagar despesas de saúde (foto: Ueslei Marcelino)

O fotógrafo Sérgio Amaral lançou um O fotógrafo Sérgio Amaral lançou um site de venda de fotografias na última quinta-feira (2/11) . A ação se dá como meio de arrecadação de fundos para custear gastos com problemas de saúde. O fotógrafo está com câncer de pulmão em fase inicial e sequelas de uma fratura no úmero, além de problemas de postura, adquiridos após dois meses de internação hospitalar.





Ao todo são oito fotografias feitas na Amazônia de 1990 a 1999 e que retratam o cotidiano local. Elas se encontram disponíveis em preto-e-branco, nos formatos 30x40 (com valor de R$450,00) e 24x30 (com valor de R$350,00). As impressões são assinadas com marca d'água, em papel fine art Canson Baryta 310 gramas.

Carreira

O repórter fotográfico Sérgio Amaral já passou por inúmeros jornais, inclusive o Correio Braziliense, em que atuou de 1996 a 2004. Com mais de 40 anos dedicados ao fotojornalismo, iniciou a carreira em 1977 e acumula prêmios como o Esso de Fotografia de 1992, o grande prêmio do Salão Finep de Fotojornalismo de 1996, a medalha de excelência gráfica da Society for News Design, na categoria 'editor de fotografia' pelo CB e o prêmio ONU Habitat de 2014.





A descoberta do câncer se deu em outubro, após um mal-estar, e para custear os gastos provenientes do tratamento o fotógrafo decidiu vender algumas imagens feitas por ele. O material estava guardado e, vendo a possibilidade Sérgio decidiu digitalizar parte do seu acervo.





Recentemente o fotógrafo foi selecionado para expor ensaio sobre os Kalungas do Goiás no festival internacional de fotografia, Paraty em Foco, que é uma grande referência nos festivais brasileiros, atraindo público de toda a América Latina, além de ter sido convidado pelo projeto Testemunha Ocular, que terá o site lançado ainda esse mês.









Os interessados podem adquirir as fotos encaminhando o pedido ao e-mail amafoto@gmail.com, com o assunto "Encomenda de fotos". No e-mail, também deve constar o endereço de quem efetuará a compra. O valor do frete é de R$ 50. O pagamento pode ser feito pelo PIX 72275820868.





Aqueles que quiserem doar alguma quantia também podem enviar para a chave pix disponibilizada para a venda das imagens.