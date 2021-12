Adolescente diz ter sido agredido por seguranças do Rodeio de Jaguariúna

Um adolescente de 16 anos denunciou suposta agressão por parte dos seguranças do Rodeio de Jaguariúna, (foto: Reprodução de vídeo/ EPTV)

Um adolescente de 16 anos denunciou suposta agressão por parte dos seguranças do Rodeio de Jaguariúna, na madrugada deste domingo (5/12). De acordo com o jovem, ele foi acusado de ter furtado um celular de uma mulher na festa. Um adolescente de 16 anos denunciou suposta agressão por parte dos seguranças do Rodeio de Jaguariúna, na madrugada deste domingo (5/12). De acordo com o jovem, ele foi acusado de ter furtado um celular de uma mulher na festa.





Ele registrou um Boletim de Ocorrência por lesão corporal na delegacia de Paulínia, interior de São Paulo. No registro, ele diz que cerca de 15 seguranças o conduziram para trás de banheiros químicos, onde ele foi agredido. Os seguranças também teriam quebrado o celular dele e pegado sua carteira.





Em entrevista à EPTV, o adolescente mostrou marcas de agressões nos olhos, orelha, nas nádegas e na perna direita. "Uma moça veio gritando, falando que eu tinha furtado o celular, mas eu só estava com o meu celular, minha carteira e R$ 50 no bolso. Aí os seguranças vieram, me cercaram, me derrubaram, e pegaram meus pertences. Meu primo entrou no meio pra tentar apartar e nisso arrastaram a gente para trás do banheiro", disse.

Em nota, a organização do evento disse que já afastou o segurança envolvido no caso e que está colaborando com as autoridades para esclarecer a situação. "O JRF informa que, assim que teve acesso às imagens da atuação do agente de segurança que teve conduta fora dos protocolos estabelecidos pela organização, determinou o imediato afastamento do profissional de todos os eventos que realiza. O JRF repudia a agressão e está ao lado das autoridades policiais para esclarecer o episódio. O evento e seus organizadores reiteram sua posição intransigente de combate à violência e intensificarão os treinamentos e atuação junto às empresas responsáveis pelo serviço de segurança no evento", diz.





Estupro



Nesse mesmo evento, a estudante e influenciadora digital Franciane Andrade, de 23 anos, denunciou ter sido estuprada no dia 27 de novembro, primeiro fim de semana da festa.





De acordo com a jovem, ela foi dopada com uma droga conhecida como 'boa noite, cinderela'. "Temos resultados de violência sexual por meios médicos, e agora também temos resultado do exame toxicológico que foi detectado a droga 'boa noite, Cinderela' naquela noite", disse a estudante em um vídeo publicado neste sábado (4/12) nas redes sociais.





Em nota, o projeto Justiceiras disse que está acompanhando o caso e que exames realizados em Franciane constaram a substância conhecida como "boa noite, Cinderela" e lesões graves compatíveis com abuso sexual. A Polícia Civil investiga o caso.





O rodeio



O Jaguariúna Rodeo Festival é a segunda maior festa de peão do Brasil. Ela ocorre em Campinas, a 130 km de São Paulo. O festival se encerrou neste domingo (4/12) e reuniu cerca de 30 mil pessoas.





A festa contou com apresentações de Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Barões da Pisadinha, Jorge & Mateus, Dj Dennis, entre outros.