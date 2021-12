Empresário é condenado por assediar sexualmente uma funcionária

(foto: Cristiano Gomes/CB/D.A Press) Um homem foi condenado por assediar sexualmente uma funcionária após cheirar o cabelo e o pescoço sem o consentimento da vítima. O Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo também decidiu que o acusado deverá indenizar a mulher pelos danos morais causados. A defesa do réu argumentou que ele deveria ser absolvido pois não haviam provas para incriminá-lo.









Apesar das tentativas de absolvição por parte da defesa, o juiz do caso entendeu que os documentos apresentados e os depoimentos das testemunhas e da vítima foram suficientes para comprovar a autoria do crime. "Provas demonstram que o denunciado se insinuava, forçava carícias, beijos e abraços sem o consentimento da vítima, a tratava por apelidos sem autorização para tanto e, ao ser afastado ou quando demonstrado desconforto com a situação, retrucava de forma grosseira, valendo-se de sua posição de superior hierárquico", destacou o juiz.





A decisão condenou o réu pela prática do crime de assédio sexual aplicando uma pena de um ano e seis meses de prisão em regime aberto. Além de ter sido condenado a pagar uma quantia de R$5 mil para reparar a vítima quanto ao dano moral causado. O acusado ainda pode recorrer da sentença.





Com informações do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT)