De rapel, alpinista resgata cadela presa há dois dias em rocha no Rio

Instrutor de rapel resgata cadela presa em pedra no Rio de Janeiro (foto: Redes Sociais/Reprodução )

O choro de um cachorrinho, que perdurou por dois dias, chamou a atenção e preocupou moradores do bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A situação se tratava de uma cadela que ficou presa em uma rocha após cair de um penhasco na região.