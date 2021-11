Suzane von Richthofen vai para a faculdade de transporte público

Penitenciária ressalta que a matrícula da aluna foi autorizada pela Justiça e esclarece que oferece a todos tratamento igual (foto: Reprodução/TV Vanguarda)

Cumprindo regime semiaberto, Suzane von Richthofen foi vista usando transporte público para ir da Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier para a universidade em Taubaté (SP), onde cursa biomedicina. Suzane foi condenada a 39 anos por matar os pais. Em setembro, ela teve autorização da Justiça para estudar fora da penitenciária.

Segundo informações do G1, quando as aulas começaram Suzane ia à universidade acompanhada por advogados, usando carro de aplicativo na ida e na volta. No entanto, passou a optar pelo transporte público.Ela tem autorização para deixar a prisão às 17h para ir à aula e tem que retornar ao presídio até às 23h45. Na época que conseguiu a autorização da Justiça, o G1 entrou em contato com a faculdade que informou que "trata diretamente com seus alunos, caso necessário, eventuais ações a respeito de sua frequência e desempenho escolar, pois trata-se de assunto de cunho particular.A instituição ressalta que a matrícula da aluna foi autorizada pela Justiça e esclarece que oferece a todos tratamento igual, conforme determina a legislação brasileira"