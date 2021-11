Família denuncia hospital depois de corpo entrar em decomposição

João fazia parte de uma equipe de vôlei, em Sobradinho, e na noite de quinta-feira (4/11), estava ao lado de colegas quando se sentiu mal e desmaiou após sacar uma bola em uma quadra da cidade (foto: Arquivo pessoal) Uma família denunciou o Hospital Regional de Sobradinho por negligência após João Henrique dos Santos Silva, 28 anos, ter sido encaminhado para a unidade na quinta-feira (4/11). Segundo os familiares, após ter sido constatado o óbito de João, a unidade não manteve o cadáver em refrigeração e, com isso, o corpo entrou em estado de decomposição.









A operação de reanimação durou quase uma hora no hospital, mas João não resistiu e foi decretado o óbito. "Ele não tinha problemas de saúde. Era saudável, jogava vôlei e trabalhava em um cartório de Planaltina", disse a cunhada do homem, Sirlene Sousa.





O corpo de João Henrique foi encaminhado para o Hospital Regional de Sobradinho. Lá, segundo os familiares, o hospital avisou que só liberaria o corpo para sepultamento após um exame de covid-19. A família, então, atendeu ao pedido da unidade para o exame. No entanto, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) não aceitou o cadáver porque estava em estado de composição.





"A família ficou no aguardo da liberação do corpo. Precisava fazer o teste do covid-19 após o primeiro ter dado inconclusivo. Mesmo assim, ficamos dia após dia ligando, mas não tivemos resposta. Até que no 3° dia [domingo], foi dito à família que o corpo teria sido liberado, mas o Serviço de Verificação de Óbitos nos informou que não havia aceitado o corpo porque já estava em estado de decomposição. O segundo teste dele havia dado negativo", disse a cunhada.





Polícia investiga



A família de João Henrique encaminhou um boletim de ocorrência na 13° Delegacia de Polícia, em Sobradinho I, que apura o caso. Procurada, a Secretaria de Saúde não respondeu aos nossos questionamentos sobre a conduta adotada no hospital. O corpo de João foi liberado apenas nesta segunda-feira (8/11), após o Instituto de Medicina Legal (IML) solicitar novo exame de covid-19, também com resultado negativo.





"Estamos correndo atrás de justiça para saber o que foi feito com o corpo dele sem refrigeração durante esses cinco dias", disse a cunhada. "Por todo o descaso com a família, que sofre por saber que o João ficou jogado no hospital", concluiu.





O enterro de João Henrique dos Santos Silva acontece nesta terça-feira (9/11) no cemitério de Planaltina, no Setor de Áreas Especiais Norte, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, e será reservado para familiares e amigos.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel