Corpo do piloto de avião em que morreu Marília Mendonça é enterrado

Velório onde ficou o corpo do piloto de Marília Mendonça (foto: Bárbara Cabral Esp.CB/DA.Press)

Sob forte comoção e uma leve chuva, família, amigos, colegas de trabalho e vizinhos se despediram de Geraldo Medeiros Júnior, o piloto do avião que caiu com a cantora Marilia Mendonça na última sexta-feira (5/11), em Caratinga, Minas Gerais. O corpo chegou a Brasília na madrugada deste domingo (7/11).









A filha não compareceu ao velório do pai mas enviou um texto e pediu para uma amiga ler as palavras agradecendo a presença dos amigos e elogiando as qualidades do pai. A esposa de Geraldo, Katarina Medeiros, ressaltou o homem carinhoso, de poucas palavras e grande pai que foi o piloto apaixonado por aviação. Ao final ela convidou a ex-mulher do piloto, Márcia para acompanhá-la ao lado do corpo do marido. “Márcia, nós dividimos um homem muito bom e você tem que estar aqui ao meu lado nesta hora”, disse.





Amigos cantaram a música Canção da América, famosa na voz de Milton Nascimento, emocionando a todos. O copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, também vivia no Distrito Federal e foi velado no Campo da Esperança de Taguatinga.