Homem corta mão de policial para impedir prisão de irmão que estava armado

(foto: Reprodução/PMDF) Um homem de 34 anos que andava armado em um condomínio no Gama foi preso, nesta segunda-feira (1º/10), após ameaçar vizinhos com uma pistola. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante a abordagem, familiares e amigos do homem tentaram resgatá-lo.









Quando o homem foi conduzido à viatura, os militares foram surpreendidos pelos familiares e amigos do preso que tentaram resgatá-lo. De acordo com a PMDF, houve confusão, e o irmão do detido, de 33 anos, atingiu a mão de um dos sargentos que participava da operação com um objeto cortante. "O policial foi socorrido e passa bem", informou a PMDF.





Outras viaturas policiais foram ao local dar apoio à equipe do Grupo Tático. Em nota, a corporação informou que foi preciso esperar reforço para dispersar a multidão. Os dois irmãos foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. Segundo a PMDF, o mais velho já foi preso três vezes por porte ilegal de arma de fogo e o mais novo, uma vez.