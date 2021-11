Menina de 7 anos morre após cair; família acusa hospital de negligência

(foto: Reprodução/Facebook) Uma criança de 7 anos morreu no último domingo (31/10) depois de torcer o joelho na escola e passar três vezes por atendimento médico na Santa Casa de Capão Bonito, no interior de São Paulo. O tio da criança acredita que houve descaso por parte do hospital da cidade.









No entanto, foi só na terceira ida à Santa Casa que o atendimento foi feito por um pediatra. De acordo com a família, a menina estava com a boca roxa e precisou de oxigênio. Foram feitos novos exames de raio-X e ficou constatado que o fígado da menina estava inchado. A profissional solicitou então a transferência para Sorocaba para novos exames, mas a menina morreu a caminho do hospital.





Em nota à TV Tem, filial da Rede Globo no interior de SP, a Santa Casa de Capão Bonito confirmou que Lorrane foi atendida pela instituição nos dias 29, 30 e 31 de outubro, mas negou que houve omissão no atendimento.





A Santa Casa informou que a paciente foi acompanhada durante o transporte por médica especialista e morreu durante a remoção. O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga para esclarecer a causa da morte e que, no momento, "é precipitado qualquer especulação e conclusão".





Luto em Capão Bonito





A prefeitura de Capão Bonito lamentou a morte da criança nas redes sociais e afirmou que está assistindo e apoiando de todas as formas a família da menor, neste momento difícil e de dor. "Do mesmo modo, estamos aguardando o resultado do laudo pericial, elaborado para apurar a causa do óbito da menor, para tomarmos as medidas necessárias que o caso requer", afirmaram em nota publicada na página do Facebook.









Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pelas autoridades. A reportagem tentou entrar em contato com a Delegacia responsável pelo caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.





Moradores de Capão Bonito marcaram para o próximo sábado (6/11) um protesto para cobrar melhorias no sistema de saúde da cidade. Nas redes sociais, o Centro de Assistência Social de Capão Bonito também fez uma postagem se solidarizando com a família da Lorrane, que era assistida pela entidade.